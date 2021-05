Ramalhão faz festa junina estilos drive-thru e delivery; evento terá público presencial limitado

Matheus Silva Moreira

Do Diário do Grande ABC



31/05/2021 | 16:08



O popular Ramalhão, Esporte Clube Santo André, realizará a tradicional festa junina durante todos os fins de semana do mês. No evento, as tradicionais comidas e bebidas poderão ser compradas por drive-thru ou pelo delivery. Para fazer pedidos para entrega ou até mesmo agendar, o contato, via WhatsApp, poderá ser feito pelo número 97343-1242.

O drive-thru será montado no estacionamento calçado da área frontal do Clube, onde serão feitos os pedidos e servidos no veículo, devidamente embalados e higienizados. Já para quem quiser usar o delivery, poderá fazer o pedido antecipadamente de terça a domingo das 12h às 20h, com local e horário agendados. As entregas serão aos sábados e domingos das 18h às 22h.

Uma novidade é que o evento terá público presencial limitado. A festa terá dez tendas com mesa e cadeiras no estacionamento frontal, com espaços isolados para famílias, casais ou para quem estiver sozinho. Os espaços serão limitados, mediante a reserva.

O Clube fica na Rua dos Ramalhões, 126 – Jardim Monte Libano (Jaçatuba), em Santo André. A festa junina acontecerá aos sábados, das 19h às 23h, e aos domingos, das 18h às 22h.