Artistas da região convidam para encontro on-line com profissionais da América Latina

Do Diário do Grande ABC



31/05/2021 | 15:46



Artistas do Grande ABC se reuniram para criar evento on-line com profissionais da América Latina. É o 1º Laboratório de Co-Criação de Redes Latino-Americana, que tem o objetivo de criar rede de trocas de informações e parcerias. O encontro acontece de 10 a 19 de junho e as inscrições gratuitas estão abertas até 5 de junho. A programação será dividida em espaços de identificação de contextos, de apresentação de projetos e iniciativas, de reconhecimento e empatias, de estabelecimento de sinergias e, por fim, de co-criação de projetos entre os gestores artistas.

A abertura fica a cargo de Luís Alberto de Abreu, autor, roteirista de cinema e TV, professor, consultor de dramaturgia e roteiro de São Bernardo. Junto dele estarão a produtora cultural e idealizadora do evento, Solange Borelli, que também convidou a poetisa Dalila Teles Veras. Além dos seus textos, Dalila também é agitadora cultural na cidade de Santo André por meio da Alpharrabio Livraria e Espaço-Cultura, onde promove atividades voltada para a divulgação da cultura e das artes.

Outro nome de destaque na programação é Célio Turino, historiador, escritor e consultor de políticas públicas. O poeta e artista gráfico Zhô Bertholini também estará presente. Zhô é um dos incentivadores das artes no Grande ABC. Organiza e participa de diversos movimento culturais na cidade de Santo André como Ler e Falar Poesia/Casa da Palavra Mário Quintana, Casa do Olhar Luiz Sacilotto, Revolucionarte, Artistas Cidadãos, Corredor Cultural, Projeto Canja com Canja, Alpharrabio Espaço Cultural, entre outros.