Leonardo dá gargalhada ao segurar a netinha Maria Alice no colo: Linda demais

31/05/2021 | 15:11



Leonardo mostrou que é mesmo um avô babão! Em um vídeo compartilhado no Instagram nesta segunda-feira, dia 31, o cantor aparece aos risos segurando Maria Alice, sua mais nova netinha, fruto do relacionamento de Zé Felipe e Virginia Fonseca. Na legenda do post, o sertanejo ainda parabeniza o casal pela bebê, que nasceu com muita saúde na manhã do último domingo, dia 30.

Vovô tá rindo à toa. Linda demais @mariaalice! Parabéns @zefelipecantor @virginia, escreveu.

Zé Felipe, filho de Leonardo, também apareceu com Maria Alice nos braços. No Instagram, o músico aproveitou, ainda, para se declarar para a pequena.

Minha princesinha. Papai ama você demais, comentou o cantor.

Fofura, né?