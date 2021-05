Whindersson Nunes escreve música emocionante em homenagem ao filho

31/05/2021 | 15:10



Whindersson Nunes publicou um desabafo emocionante na tarde desta segunda-feira, dia 31, após a morte do filho João Miguel, que infelizmente nasceu de forma prematura. O humorista fez uma homenagem e tanto ao pequeno, fruto de sua relação com Maria Lina Deggan, e afirmou que sempre levará o bebê sem seu coração.

Desculpa as pessoas falarem de você, tão pequeno, sem nem poder se defender. Eu realmente tento entender. Talvez seja um dos motivos dEle ter suado sangue na oração do Getsêmani, deve ser muito difícil amar toda a humanidade até o último segundo, amou tanto que pingava sangue do seu corpo, de tanto amor por nós. E eu tento não odiar quem desejou mal ao meu filho, mas eu sou humano, meu coração parece que vai sumir para dentro e engolir meu peito. Tão lindo, eu me vi em você, sonhei com você nos meus braços subindo no palco, tanto filho, tanto. Amei te conhecer filho, do fundo do meu coração, eu amei ter te visto, amei as 24 horas com você, cada pulinho na barriga da mamãe, cada cambalhota, e me desculpa por toda essa gente, de onde você está vão te dar entendimento. Que Deus me tire desse lugar escuro, te amo filho, saudade de você. Sinta o amor do seu pai e da sua mãe de onde você tiver! Deus conforte o coração da minha princesa, a mais forte do mundo. Te amamos eternamente.

Junto com a declaração, Whindersson compartilhou uma música que escreveu para João Miguel.

Filho, escrevi essa música no hospital, queria que você ouvisse na sua saída, atestando o maior milagre. E você saiu, não para casa, mas para a melhor casa, ao lado do melhor.

Triste demais, não é?