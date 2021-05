Curso gratuito de programação oferece 50 vagas para jovens

Do Diário do Grande ABC



31/05/2021 | 14:22



Uma parceria entre a empresa Samsung e o Senai-SP (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) oferece 50 vagas em curso gratuito de codificação e programação para jovens entre 15 e 24 anos, moradores da Região Metropolitana de São Paulo, que estejam matriculados no ensino médio técnico ou regular de escolas públicas e possuam computador, notebook, tablet ou celular e conexão à internet. A capacitação ocorrerá por meio do SIC (Samsung Innovation Campus) programa global da companhia que proporciona e estimula habilidades e competências relacionadas a tecnologia e educação. As inscrições vão até 6 de junho e podem ser feitas pelo site da Escola Senai Anchieta (https://eletronica.sp.senai.br/).

As aulas serão híbridas, ocorrendo tanto no formato online, no site do SIC, quanto presencialmente na Escola Senai Anchieta (que fica na Rua Gandavo, 550, na Vila Mariana, em São Paulo), aproveitando as ferramentas oferecidas pelos laboratórios e seguindo todos os cuidados sanitários necessários para cumprimento das normas de distanciamento social, como espaçamento entre alunos e professores, produtos de desinfecção à disposição e a utilização obrigatória de equipamentos de proteção individual.

Não é necessário ter conhecimento prévio em tecnologia de informação e informática. Após a inscrição, serão enviados para o candidato, por e-mail, um questionário eletrônico, com perguntas de caráter eliminatório para quem não se enquadrar nos pré-requisitos, e uma proposta de redação, que será avaliada por professores do Senai-SP para definir os escolhidos. A seleção também levará em conta a disponibilidade dos alunos em participar do curso durante cinco meses (entre junho e outubro), com dedicação estimada de 10 horas semanais.

No início de junho, serão anunciados os escolhidos. As aulas começam em 21 de junho e, até outubro, serão abordadas linguagens de programação Scratch e C, da ferramenta educacional Rurple/Python, da plataforma Arduino e conceitos básicos de solução de problemas com algoritmos, com orientação e acompanhamento do LSI-TEC (Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico), que é dirigido por professores da USP (Universidade de São Paulo).

“O Samsung Innovation Campus promove a visão global de responsabilidade social da Samsung: Together for Tomorrow! Enabling People. Está no nosso DNA criar oportunidades e apresentar ferramentas de transformação social”, afirmou a gerente de cidadania corporativa da Samsung Brasil, Isabel Costa. “Estamos muito felizes de anunciar a parceria com o Senai, para oferecermos o curso de codificação e programação e proporcionar novas possibilidades com uma formação qualificada de jovens para inserção no mercado de trabalho. Assim, a Samsung reforça o compromisso em atuar no ecossistema de inovação e tecnologia, detectando e indicando as novas tendências"”, concluiu.

O Samsung Innovation Campus é uma iniciativa global da Samsung que leva experiências a mais de 110 mil pessoas em 30 países e está no Brasil desde o ano passado. Além do curso de codificação e programação (também denominado no programa como Coding and Programming, em inglês), é possível encontrar no site do SIC no Brasil (https://sicbrasil.org.br/) módulos gratuitos e online para estudantes e professores do ensino fundamental, médio e técnico que estejam interessados em capacitação em Internet das Coisas (ou IoT, sigla do termo em inglês “Internet of Things”), com inscrições abertas a partir de 1 de junho.