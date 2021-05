Simone, dupla de Simaria, está se recuperando em casa após cirurgia para retirada do útero: Deu tudo certo

31/05/2021 | 14:11



Como você acompanhou, Simone acabou dando um susto e tanto nos fãs na última sexta-feira, dia 28, ao informar que estava no hospital e que deveria ficar longe das redes sociais por algum tempo. A súbita internação da dupla de Simaria teria relação com um sangramento relatado pela cantora e, segundo divulgado por sua assessoria de imprensa, a mãe de Zaya teve que realizar um procedimento para a retirada do útero.

No começo do mês de maio, a cantora sertaneja já havia comentado com os fãs que sofreu complicações durante o parto da filha mais nova, que ocorreu em fevereiro de 2021, e que estava com um sangramento persistente desde então. Por isso, foi necessária a realização do procedimento de uma histerectomia, como explica o comunicado:

Simone já está de alta, em casa. Está bem e seguindo recomendações médicas de repouso. Ela fez uma histerectomia, realizada por videolaparoscopia, para a retirada do útero, já que a artista já havia realizado a laqueadura após o nascimento de Zaya. Deu tudo certo com a cirurgia.

Até o momento, a cantora não voltou a se pronunciar sobre o assunto nas redes sociais. Vale lembrar ainda que, além de Zaya, Simone também é mãe de Henry, hoje com sete anos de idade.