Mauá antecipa para amanhã (1º) vacinação para pessoas com comorbidades a partir de 30 anos

Do Diário do Grande ABC



31/05/2021 | 12:50



Mauá antecipará a vacinação contra o coronavírus a pessoas acima de 18 anos com comorbidades (confira o link https://tinyurl.com/tabela-comorbidades) e deficiência permanente (BPC). O calendário somente será alterado caso não haja entrega das vacinas conforme o estabelecido com o governo estadual. Nesta terça-feira (1º), receberão o imunizante as pessoas com idade entre 30 e 34 anos. Na quinta-feira (3), as doses serão destinadas ao público de 25 a 29 anos, e na próxima terça-feira (8), a quem estiver na faixa etária entre 18 a 24 anos.

O município já aplicou 15.563 vacinas a este grupo prioritário até a presente data. Estes grupos seguem os critérios estabelecidos pelos governos federal (Ministério da Saúde) e estadual (Secretaria da Saúde).

A vacinação é realizada nas 23 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do município, de segunda a sexta, das 9h às 16h - com exceções das unidades Magini, Flórida e Zaíra 2, cujo horário será estendido até as 20h nos dias de abertura de cada nova data anunciada. O único local a funcionar no sistema drive-thru é o Ginásio Poliesportivo Celso Daniel – que aplicará as doses somente no primeiro dia de cada imunização, das 9h às 12h, com entrada pela Rua Vitorino Dell’Antonia, no estacionamento da Prefeitura.

Para agilizar o atendimento é importante fazer o cadastro no site vacinaja.sp.gov.br. Também é preciso apresentar CPF, Cartão SUS e comprovante de endereço (somente podem ser vacinados os residentes em Mauá) e levar original e cópia (que ficará retida no local da vacinação) do receituário ou relatório médico, com até um ano de validade, com a descrição da comorbidade ou deficiência.

No caso de pessoas com deficiência é fundamental a comprovação do recebimento do BPC (Benefício de Prestação Continuada) da LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social). Em relação a pacientes em acompanhamento nas UBSs poderá ser analisado o próprio registro da unidade para a liberação das doses.