Fundação das Artes abre inscrições para cursos de artes visuais, música, dança e teatro

Do Diário do Grande ABC



31/05/2021 | 12:33



Estão abertas as inscrições para novas turmas de cursos livres e técnicos em Artes Visuais, Dança, Música e Teatro da Fundação das Artes de São Caetano. Elas podem ser feitas pelo site www.fascs.com.br/inscricoes até 26 de junho. Terminados o prazo de inscrição e o período do processo seletivo, as aulas terão início no dia 2 de agosto.

As inscrições para os cursos de Artes Visuais e de Música valem para adultos e crianças a partir dos 5 anos. Para o curso de Dança, adultos e crianças a partir dos 3 anos. E para o curso de Teatro, adultos e crianças a partir dos 7 anos. "Mas para quem tem menos de 18 anos, a inscrição deve ser feita por um responsável", alerta Ana Paula Demambro, diretora geral da Fundação.

Ana Paula lembra da importância da arte para a vida das pessoas, especialmente nesse momento que estamos atravessando, de distanciamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus. "Em períodos como esse ficou claro como a arte ajuda a melhorar estados emocionais e como ela pode ser expressada e consumida de várias maneiras", complementa.