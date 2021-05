Arthur Aguiar agradece apoio após sofrer contusão e não se apresentar no Dança dos Famosos

31/05/2021 | 12:10



No último domingo, dia 30, rolou a terceira semana de apresentações no Super Dança dos Famosos no Domingão do Faustão! Porém, a atração contou com um desfalque, já que Arthur Aguiar sofreu um problema na coluna e uma contusão na costela durante os ensaios. No programa, o apresentador Fausto Silva logo explicou:

- Teríamos Arthur Aguiar aqui, mas ele se dedicou tanto aos ensaios que teve um problema na coluna, motivado por uma contusão na costela.

Já na manhã dessa segunda-feira, dia 30, o ex de Mayra Cardi, que foi direto para a repescagem da competição, usou o Stories para agradecer o apoio:

Muito obrigado a todos que mandaram mensagens de carinho!

Em seguida, questionou se os fãs gostariam que ele mostrasse vídeos de sua recuperação.

Enquanto isso, Paolla Oliveira e Viviane Araújo arrasaram em suas performances! Foi a primeira vez que as duas atrizes se apresentaram no quadro e mostraram o gingado em dois ritmos: forró e rock.

Paolla usou o Instagram para celebrar sua volta aos palcos do Dança dos Famosos:

Que emoção e felicidade voltar ao palco do Faustão pro Super Dança Dos Famosos. Obrigada aos jurados, ao público, ao meu professor @leandroazevedocoreografo e ao querido Faustão. Foi muito especial pra mim hoje.