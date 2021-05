4 resorts no Nordeste e Centro-Oeste para viajar em família

Redação

Do Rota de Férias



31/05/2021



Alguns resorts no Nordeste e no Centro-Oeste são perfeitos para receber quem viaja em família. Com ótima infraestrutura e cercados de verde, empreendimentos em Goiás, na Bahia e em Pernambuco contam com complexos aquáticos, Kids Club, spa e uma série de atividades que agradam aos adultos e aos pequenos.

Resorts no Nordeste e Centro-Oeste

A agência de viagens Abreu selecionou quatro resorts no Nordeste e Centro-Oeste indicados para quem viaja em família. Alguns deles estão entre os melhores resorts all inclusive do Brasil. Confira:

Sauípe Premium Brisa (Bahia)

Divulgação Sauipe Premium Brisa, na Costa do Sauipe

Situado na famosa Costa do Sauípe, o Sauípe Premium Brisa é um dos resorts no Nordeste ideais para quem viaja em família. Repleto de verde, o local conta com piscina, praia, boas acomodações e uma farta oferta gastronômica, que atende tanto quem busca algo mais romântico quanto às famílias.

Iberostar Selection Praia do Forte (Bahia)

Divulgação Iberostar Praia do Forte

O Iberostar Selection Praia do Forte é um bom destino para quem viaja em família e deseja introduzir as crianças no ecoturismo. Cercado de verde e com estilo pé-na-areia, permite fazer trilhas e aproveitar a linda Praia do Forte. Conta com acomodações confortáveis, um enorme complexo de piscinas e diversos restaurantes temáticos.

Enotel Convention e Spa (Pernambuco)

Divulgação Enotel, em Porto de Galinhas, uma das boas opções de resorts no Nordeste

Para quem deseja desfrutar a linda Porto de Galinhas, o Enotel Convention e Spa desponta como um dos melhores resorts no Nordeste. Com regime de alimentação all-incluive, conta com Kids Club e promove atividades diárias para quem viaja em família. De frente para o mar, o complexo garante diversão para todas as idades, do spa para os adultos às atividades de entretenimento para os pequenos.

Hotel Turismo – Rio Quente (Goiás)

Divulgação Hotel Turismo, em Rio Quente

Na região Centro-Oeste, o Hotel Turismo, que faz parte do famoso complexo Rio Quente Resorts, dá acesso ao parque aquático Hot Park, um dos principais do Brasil. Ali dá para relaxar em piscinas quentes e aproveitar piscinas, restaurante, bar e spa, além de admirar jardins projetados por Burle Marx. Diversão garantida para quem viaja em família.

