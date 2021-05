Barcelona oficializa a contratação de Agüero, com contrato por duas temporadas

31/05/2021 | 11:45



O Barcelona oficializou nesta segunda-feira o que o mundo já sabia: Kun Agüero será seu centroavante no início da próxima temporada. O atacante assinou o contrato até junho de 2023 e formará dupla argentina com o astro e amigo Messi.

O técnico Pep Guardiola, que dirigia Agüero no Manchester City, fez a "fofoca" antes da decisão da Liga dos Campeões, ao afirmar que o goleador "vai jogar com o melhor do mundo." O treinador espanhol é muito fã de Messi, com quem brilhou no clube catalão, e acabou antecipando o anúncio oficial.

Em suas redes sociais, o Barcelona anunciou o acordo no estilo grito de gol, com um "Agueroooooooooo". Depois, revelou os detalhes da contratação. O clube vai esperar o fim do contrato com os ingleses, dia 1° de julho. Serão duas temporadas firmadas e multa de 100 milhões de euros.

"FC Barcelona e Sérgio Kun Agüero chegaram a um acordo para o jogador ingressar no clube a partir de 1 de julho, data em que expira o seu contrato com o Manchester City", informou o Barcelona.

Agüero passou os últimos dez anos no City, no qual se tornou o maior artilheiro do clube, com 260 gols. Aos 32 anos, vai à Espanha para tentar repetir a façanha. O Barcelona confia muito em uma parceria de sucesso ao lado de Messi.

A chegada do argentino inicia a reformulação do elenco que o presidente Joan Laporta prometeu após fracasso na temporada passada, na qual chegou na última rodada fora da briga pelo título Espanhol e já havia dado vexame na Liga dos Campeões.