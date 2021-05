R$ 600 de desconto: smartphones Realme 5G estão em promoção até amanhã

Da Redação

A fabricante de smartphones Realme iniciou hoje (31) uma promoção relâmpago em sua linha de celulares. Até amanhã, eles estarão em promoção no e-commerce das Americanas (que, ao lado do Submarino, é a revendedora oficial da marca chinesa no Brasil).

Durante os dois dias, os smartphones Realme estarão à venda com descontos que chegam a R$600. O Realme 7 5G, por exemplo, sai de R$2.599 para R$1.899 no pagamento à vista – o celular tem acesso à rede 5G, como display de 120Hz, carregador de 30W, bateria de 5000 mAh e processador Mediatek Dimensity 800U.

O smartphone Realme 7 tem display de 90Hz e 6.5”, bateria de 5.000 mAh que enegiza 50% em apenas 26 minutos com seu carregador de 30W e câmera quádrupla de 48MP. Ele aparece com redução de R$1.899 para R$ 1.799 à vista.

Por fim, o Realme 7 Pro sai de R$2.399 e vai para R$ 2.299 na compra à vista. Ele tem processador Snapdragon 720G, câmera de 64MP e display Super Amoled de 6,4” com a proteção do Gorilla Glass 3+.

