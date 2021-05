Caio Castro abandona corrida após se envolver em acidente e ter o carro retirado da pista

31/05/2021 | 10:11



No último domingo, dia 30, Caio Castro participou pela primeira vez da corrida Porsche Cup Brasil. No entanto, a estreia do ator foi marcada por um acidente que o retirou da competição.

Caio foi tentar fazer uma ultrapassagem em uma curva, mas não conseguiu realizar o movimento. Ele acabou colidindo com o outro carro e empinando o veículo em que estava.

O carro do ator precisou ser rebocado para fora da pista - fazendo com que Caio abandonasse a corrida. Felizmente, o ator não sofreu nenhuma lesão depois do acidente.