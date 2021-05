Joe Lara, o Tarzan do longa As Aventuras de Tarzan em Nova York, e esposa são dados como mortos após queda de avião

31/05/2021 | 10:10



Joe Lara, ator conhecido por interpretar o personagem Tarzan no longa de comédia As Aventuras de Tarzan em Nova York, de 1989, foi dado como morto no último fim de semana. Joe estava a bordo de um avião de pequeno porte que teria despencado em um lago pouco após sua decolagem, de acordo com informações do TMZ.

O veículo conta que, além do ator, também estavam a bordo do jato particular sua esposa Gwen Lara, mulher conhecida nos Estados Unidos como uma espécie de guru da chamada dieta cristã, que propunha a religião como alternativa para eliminar peso. Outros dois casais e o genro de Gwen, Brandon Hannah, também estavam na aeronave e foram dados como mortos pelas autoridades.

O avião teria decolado de um aeroporto nos arredores de Nashville, nos Estados Unidos, em direção a Palm Beach, na Flórida, mas acabou perdendo altitude e caindo no lago Percy Priest Lake pouco depois de levantar voo. As autoridades ainda investigam a causa do acidente, e teriam encontrado apenas destroços da pequena aeronave e restos humanos durante a busca, que se estendeu pela madrugada do último domingo, dia 30.

Joe Lara tinha 58 anos de idade e também havia vivido o personagem Tarzan nas duas temporadas da série Tarzan: The Epic Adventures. Além disso, ele participou de cerca de 28 outras produções, como a série Baywatch, que foi ao ar entre 1989 e 2001. Apesar disso, ele havia deixado a atuação em 2002 para se dedicar à música country. Ele e a esposa deixam três filhos.