Ribeirão Pires vacina pessoas a partir de 18 anos com comorbidades

Do Diário do Grande ABC



31/05/2021 | 10:09



Ribeirão Pires deu início, nesta segunda-feira (31), à vacinação de pessoas com comorbidades a partir de 18 anos. A imunização ocorre em formato drive-thru ou para pedestres, no Complexo Ayrton Senna (Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193), das 8h às 16h. A vacina disponível para aplicação da primeira dose nesta faixa-etária será a Astrazeneca/Fiocruz. Para a imunização, as pessoas deverão levar: CPF, comprovante de residência e declaração médica contendo o CID, indicando a condição de saúde do paciente. Essa declaração pode ser obtida pelo munícipe na Unidade de Saúde (UBS ou USF) que ele faz acompanhamento, em até 24h.

A imunização dos outros grupos com comorbidades (Pessoas com Síndrome de Down -18 a 59 anos; transplantadas Imunossuprimidas - 18 a 59 anos; deficiência permanente beneficiários do BPC - a partir dos 18 anos; Gestantes e puérperas - A partir dos 18 anos, Coronavac), continua normalmente.