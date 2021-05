Família de Whindersson Nunes se manifesta após nascimento prematuro do filho do humorista: Um misto de angústia invade o meu coração

31/05/2021 | 09:10



A família de Whindersson Nunes mostrou que está unida e torcendo pela saúde de João Miguel, filho do humorista com Maria Lina Deggan. O bebê nasceu prematuro no dia 29 de maio, com 22 semanas de gestação, e está na UTI.

Após o artista revelar a notícia nas redes sociais, o pai dele, Hidelbrando Batista, falou sobre o que tem sentido:

Essa é a mãozinha do João Miguel. Tocando o dedo do Whindersson, ele nasceu prematuro de 22 semanas, mas passa bem. Está internado. Na UTI. Vamos orar pra ele sair bem. Obrigado meus amigos. Estou chorando! Um misto de angústia invade o meu coração. Não sei explicar, escreveu ele no Instagram.

E completou:

Meu netinho já mostrou que não esperar por ninguém. Chegou antes do combinado, falando três meses. Se recupera do lado de fora em seu bercinho de uma UTI. Força, João Miguel.

A irmã de Whind, Hagda Kerolayne, também publicou mensagem sobre o nascimento do bebê:

João apressadinho veio antes da hora mas Deus tem um propósito em nossas vidas, já nasceu sendo um guerreiro! Logo logo quero está com ele nos braços, madrinha ama demais esse neném e prometo cuidar com todo carinho e amor do mundo dele. Agradeço por todas as mensagens de carinho, peço a todos que orem bastante pela saúde do João Miguel. Deus está na frente de tudo. Meu pequeno grande guerreiro, escreveu. Ela ainda completou a publicação com uma passagem da bíblia: Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições; contudo, tenham ânimo! Eu venci o mundo. João 16:33

Quem também mandou mensagem de apoio foi o DJ Alok. No Twitter, ele escreveu sobre a própria experiência com a prematuridade de um filho, lembrando que passou pelo mesmo quando Romana Novais deu à luz de forma prematura a pequena Raika, que nasceu com 32 semanas após a médica ter complicações na gestação em decorrência da Covid-19.

Sei o quanto é difícil a prematuridade. Whin e Maria, vai ficar tudo bem! João Miguel é um grande guerreiro. Peço a todos que emanem energias positivas para a família. Fé!, escreveu ele.

Revolta

Segundo Erlan Bastos, da coluna Em Off, um perfil de fofocas no Instagram havia divulgado na noite de sábado, dia 29, que o bebê tinha nascido prematuramente, antes mesmo que Whindersson se manifestasse. A postagem, no entanto, foi apagada logo em seguida.

O perfil teria procurado o humorista para confirmar a veracidade da informação e Erlan teria tido acesso à conversa na qual o humorista se mostrou irritado pela divulgação da informação.

Deixe a gente em paz. Você espalhou. Não tô acreditando que você teve coragem. Hoje é o pior dia da minha. Infelizmente o que você fez não tem volta, diz a mensagem que supostamente teria sido escrita por Whindersson.