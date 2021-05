Na vitória dos Nets, Durant se irrita com torcedor: 'Nós não somos animais'

31/05/2021 | 08:03



Com grande atuação de Kyrie Irving, autor de 39 pontos e 11 rebotes, o Brooklyn Nets derrotou o Boston Celtics, em seu ginásio, por 141 a 126, e abriu 3 a 1 nos playoffs da NBA. Detalhe: Irving, ex-jogador dos Celtics quase foi atingido ao final do jogo por uma garrafa plástica, atirada por um torcedor, que foi preso.

Segundo comunicado da direção do ginásio, a polícia de Boston prendeu uma pessoa no domingo à noite após o jogo "por atirar um objeto" e que o fã estava "sujeito a uma proibição vitalícia de entrar no ginásio TD Garden.

O incidente irritou o astro Kevin Durant, dos Nets. "Sei que eles (torcedores) ficaram em casa por um ano e meio por conta da pandemia, que levou a muitas pessoas ficarem estressadas. Mas quando vêm para esses jogos têm que saber que somos seres humanos, nós não somos animais, não somos um circo. Você vem para o jogo não só como você como torcedor."

Um vídeo mostrou Irving pisando no símbolo dos Celtics no centro da quadra, após a partida. Ele foi jogador do time de Boston.

Durant, com 42 pontos, e James Harden, que marcou 23 pontos e fez 18 assistências, foram outros destaques da partida. Pelo lado de Boston, que não contou com Jaylen Brown e Kemba Walker, machucados, Jayson Tatum anotou 40 pontos. As equipes voltam a se enfrentar na terça-feira, em Nova York.

Em Dallas, Kawhi Leonard fez 29 pontos e agarrou dez rebotes, e Paul George marcou 20 pontos para os Clippers na vitória sobre os Mavericks, empatando a série em 2 a 2. O quinto duelo será na quarta-feira, em Los Angeles.

Luka Doncic teve atuação tímida depois de quase ficar fora da partida por causa de uma distensão cervical, que lhe causaram dores no pescoço e no braço esquerdo. Com isso, o sérvio só marcou 19 pontos para Dallas, após média de 38 nos três primeiros duelos.

Em Atlanta, Trae Young marcou 27 pontos, John Collins fez 22 e os Hawks abriram 3 a 1 na série diante do New York Knicks, após a vitória por 113 a 96. O jogo 5, que poderá ser o decisivo, acontece na quarta-feira, no Madison Square Garden.

Em Los Angeles, LeBron James fez 25 pontos e 12 rebotes, mas não evitou a derrota dos Lakers para o Phoenix Suns por 100 a 92. O time da casa jogou desfalcado de Antonio Davis no segundo tempo devido a uma lesão na virilha, e de Caldwell-Pope, que machucou o joelho no jogo 3. O quinto duelo será terça-feira no Arizona.

Chris Paul fez 18 pontos e nove assistências, enquanto Devin Booker e Jae Crowder, com 17 pontos cada, foram os líderes dos Suns. Com a saída de Davis, Deandre Ayton dominou o garrafão, ficou com 17 rebotes, além de marcar 14 pontos.

Confira os jogos de domingo:

Atlanta Hawks 113 x 96 New York Knicks

Los Angeles Lakers 92 x 100 Phoenix Suns

Boston Celtics 126 141 x Brooklyn Nets

Dallas Mavericks 81 x 106 Los Angeles Clippers

Jogos previstos para esta segunda:

Washington Wizards x Philadelphia 76ers

Memphis Grizzlies x Utah Jazz