PMI industrial da China cai de 51,1 em abril para 51 em maio

31/05/2021 | 07:10



O índice dos gerentes de compras do setor industrial da China (PMI, na sigla em inglês) recuou de 51,1 em abril para 51 em maio, informou o Escritório Nacional de Estatísticas do país. O resultado veio abaixo do esperado por analistas consultados pelo Wall Street Journal, que estimavam que o indicador ficaria estagnado. A marca dos 50 pontos separa expansão de contração. Já o PMI de serviços chinês subiu de 54,9 em abril para 55,2 em maio. Fonte: Dow Jones Newswires.