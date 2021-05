São Caetano inicia hoje vacinação em professores

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



31/05/2021 | 00:01



São Caetano inicia hoje a vacinação contra a Covid-19 em todos profissionais da educação do município. Serão disponibilizadas 2.050 doses para esta etapa. A medida engloba servidores que atuam nas escolas estaduais e municipais localizadas na cidade, sem distinção de idade.

Para tomar a vacina, é necessário fazer agendamento pelo site coronavirus.saocaetanodosul.sp.gov.br, optando pela data e horário. A vacinação será no sistema drive thru no estacionamento subsolo do ParkShopping São Caetano (Alameda Terracota, 545, bairro Cerâmica). Caso não tenha veículo, é possível comparecer a pé.

Para comprovar o vínculo, é preciso apresentar documento atualizado com foto, protocolo de agendamento, comprovante de trabalho na rede municipal ou estadual de São Caetano e holerite dos dois últimos meses.

O anúncio foi feito nas redes sociais pelo prefeito Tite Campanella (Cidadania). O início das aulas presenciais do Ensino Infantil na cidade está definido para 7 de junho. A vacinação dos profissionais da área era um pleito para ocorrer antes da data.

“Para poder voltar com as aulas das nossas crianças com total segurança, nós vamos vacinar todos os nossos profissionais da educação a partir da semana que vem (hoje)”, afirmou o prefeito, no vídeo divulgado.

De acordo com a postagem, profissionais da educação acima de 47 anos de idade que receberam o QR Code do governo do Estado com a confirmação da vacinação e que não conseguiram ser imunizados no agendamento anterior poderão obter a dose agora. Para isso, é obrigatório apresentar o QR Code.

RIBEIRÃO PIRES

A Prefeitura de Ribeirão Pires adiantou para hoje o início da imunização de pessoas com comorbidades a partir dos 18 anos. O procedimento será em formato drive thru ou para pedestres, no Complexo Ayrton Senna (Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193), na região central da cidade, das 8h às 16h.

A administração de Clóvis Volpi (PL) avisa que a primeira dose para a faixa etária será com Astrazeneca, fabricada pela Fiocruz. “Para a imunização, as pessoas deverão levar CPF, comprovante de residência e declaração médica contendo o CID (Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde), indicando a condição de saúde do paciente. Essa declaração pode ser obtida pelo munícipe em unidades de saúde que ele faz acompanhamento, em até 24 horas”, comunicou o governo.

Estão na lista de comorbidades diabetes, hipertensão arterial, obesidade mórbida, HIV, doença renal crônica, cirrose hepática, imunossuprimidos. doença cardiovascular, insuficiência cardíaca e anemia falciforme.



Região registra mais 17 mortes por Covid



No Grande ABC foram registradas 17 mortes por causa da Covid-19 neste domingo. No total, a região soma 7.949 mortes pela doença desde o início da pandemia.



Em São Bernardo foram 11 mortos, sendo três mulheres com idades entre 75 e 87 anos e oito homens, de 37 a 76 anos. A cidade registrou 173 novos casos de infecção, somando até o momento, 74.490 registros da doença e 2.583 óbitos.



A rede de Saúde de São Bernardo conta atualmente com 537 leitos destinados a pacientes com coronavírus, sendo 341 deles em enfermaria (71,2% ocupados) e 196 em UTI (Unidade de Terapia Intensiva), que registra ocupação de 72,4%.



Santo André, que soma 55.019 casos e 2.115 óbitos desde o começo da pandemia, registrou 73 novos registros e seis mortes ontem. A taxa de ocupação na cidade é de 51% para leitos de enfermaria e 64% para leitos de UTI, em hospitais públicos e privados.



Já, São Caetano teve 32 novos casos, mas não registrou nenhuma morte ontem. A cidade soma 11.750 registros pela doença e 732 mortes. A taxa de ocupação da UTI na cidade é 60%. As demais cidades da região não disponibilizam números neste fim de semana.



O Estado registrou nas últimas 24 horas 11.037 novos casos e 181 novos óbitos. Já são 3,26 milhões de registros durante toda a pandemia e 111.304 óbitos. A taxa de ocupação dos leitos de UTI era de 81,9% no Estado. Na Grande São Paulo, de 78,9%. De acordo com a Secretaria da Saúde, em razão de atualizações no sistema de organização de dados do Censo Covid, os indicadores sobre ocupação de leitos, pacientes e internações não foram disponibilizados neste fim de semana.



O Brasil registrou 874 mortes por causa do Covid-19 nas últimas 24 horas. No total, a doença já matou 461.931 pessoas no País. De acordo com dados do Ministério da Saúde, foram contabilizados 43.520 novos casos da doença, somando 16,5 milhões no total.<TL>da Redação