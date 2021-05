Netuno e Tigre decidem título da Série A-2 no Canindé

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



31/05/2021 | 00:01



A partir das 17h30 de hoje, o Estádio do Canindé será palco de um dos jogos mais importantes da história do futebol do Grande ABC . Água Santa e São Bernardo FC vão a campo para a segunda partida da decisão do Campeonato Paulista da Série A-2 e, infelizmente, por exigências da FPF (Futebol Paulista de Futebol), não será na região, já que o Inamar não atende às necessidades estruturais para receber o VAR (árbitro de vídeo). Ainda assim, de qualquer maneira ficará marcada. Afinal, pode ser o primeiro título da história profissional do Netuno ou então o bicampeonato do Tigre (triunfou em 2012) – seja como for, ambos estarão na A-1 de 2022.

Depois do empate por 0 a 0 no jogo de ida, no 1º de Maio, nenhuma das equipes tem vantagem para este segundo empate. Nova igualdade leva a definição para as penalidades.

E se tudo isso não bastasse, o embate tem suas particularidades. Afinal, o Água Santa tenta vencer o São Bernardo FC pela primeira vez. Até hoje, são cinco vitórias aurinegras e dois empates (ambos nesta Série A-2). Além disso, o Netuno tem o Tigre engasgado na garganta desde 2016, quando, em pleno Inamar, os são-bernadenses venceram por 1 a 0, avançaram às quartas da A-1 e rebaixaram o representante de Diadema.<EM>

<EM>Alheio a qualquer clima de revanchismo, o técnico do Água Santa, Sérgio Guedes, falou sobre o embate. “Primeiro objetivo foi atingido (acesso), mas é possível entrar para a história de um clube, valorizar o trabalho. Tudo o que um profissional quer de melhor para a vida estamos procurando dar. Grupo uniforme, comprometido, as coisas caminharam bem porque todos que me cercaram contribuíram bem, tiveram muito juntos, foram parceiros, competentes. Agora estamos no aguardo (da final), esperando o melhor possível, todos motivados para dar sua parcela”, destacou.

Do outro lado, o treinador Ricardo Catalá espera que o São Bernardo FC mantenha a postura do primeiro encontro para este segundo. “Estou orgulhoso de como se comportaram, o quanto competira, vários jogadores atuando fora de posição e entregando versão jamais vista. Então estou feliz.”

ELAS NO APITO

A FPF (Federação Paulista de Futebol) confirmou equipe de arbitragem composta integralmente por mulheres. Edina Alves Batista será a juíza, auxiliada por Neuza Ines Back e Fabrini Bevilaqua Costa, com Adeli Mara Monteiro na função de quarta árbitra. Além disso, Daiane Caroline Muniz dos Santos ficará à frente do VAR, assistida por Amanda Pinto Matias. As veteranas Silvia Regina de Oliveira será avaliadora de vídeo e Ana Paula de Oliveira a observadora do VAR.

Quinteto de Diadema exalta momento pelo time da cidade

Identificação entre um profissional do futebol e o clube é natural, fruto da empatia, do suor, da garra. Mas o Água Santa tem cinco casos que vão além disso. Isso porque quatro jogadores – o lateral-esquerdo Rhuan, o meia Ramon e os atacantes Lelê e Deivid –, além do diretor executivo Julio Rondinelli são nascidos em Diadema e querem muito colocar a primeira estrela junto ao escudo do clube com o título desta Série A-2 do Paulista.

“É muito gratificante fazer parte disso tudo pelo fato de eu ser de Diadema e, desde pequeno acompanhar o Água Santa, desde a época de várzea ia acompanhar os jogos e hoje posso participar deste momento especial para o clube, para a cidade e para os torcedores”, destacou Rhuan, que marcou dois gols nesta campanha, inclusive na segunda semifinal contra o Rio Claro.

“Está sendo a realização de um sonho. Sou do Eldorado e desde meu tempo de várzea, joguei no Água Santa quando não era profissional. Poder participar dessa equipe e levar de volta à elite, com a possibilidade de ser campeão pela primeira vez, seria mais uma realização, para entrar de vez para a história do clube. Me sinto muito feliz”, exaltou Lelê,

“Para mim é gratificante conseguir colocar a equipe da cidade onde nasci de volta na Primeira Divisão do Paulista. E podemos coroar o acesso com o título. De todos os que conquistei, sem menosprezar os outros, foi o mais importante e vai ficar marcado na minha carreira. E vamos em busca do título, para eu poder mostrar para os meus filhos: ‘papai foi campeão na cidade’”, concluiu Deivid.

Leandro Amaro destaca a força do elenco aurinegro

Depois de despachar o Oeste, que detinha a melhor campanha do Campeonato Paulista da Série A-2, a meta do São Bernardo FC agora é ser campeão sobre o dono do segundo melhor desempenho na fase inicial, caso do Água Santa. Depois do empate no primeiro jogo, a confiança dos jogadores aurinegros está em alta para alcançar o bi da competição.

“A gente fez ótimo jogo, tivemos oportunidade para matar, mas não chegamos a concluir em gol concretamente. É fazer agora mais um grande jogo e fazer bem feito para conquistar o título lá”, disse o zagueiro Leandro Amaro, que destacou a qualidade do grupo são-bernardense, que promoveu quatro alterações da semifinal para o primeiro jogo da decisão e manteve o equilíbrio. “Plantel bom, não à toa a gente grita antes de treinos e jogos que somos uma família. Quem entra é a mesma pegada e vamos levar isso para ser campeão”, emendou o defensor, que é dúvida em razão de incômodo muscular – mesmo motivo que pode tirar o atacante Halef Pitbull do confronto.

Por outro lado, o técnico Ricardo Catalá terá seis desfalques por motivo clínico: os laterais-direitos Lucas Mota e Eduardo Diniz, os volantes Rodrigo Souza e Thiago Primão, o meia Vitinho e o atacante Maranhão.