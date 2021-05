Carlos Eduardo marca no fim e Athletico-PR bate o América-MG na Arena da Baixada

30/05/2021 | 20:42



Com direito a gol sem querer de Carlos Eduardo, o Athletico-PR estreou no Campeonato Brasileiro com vitória ao derrotar o América-MG por 1 a 0, neste domingo, na Arena da Baixada, em Curitiba. O duelo foi equilibrado e de poucas oportunidades. O time paranaense acabou contando com a sorte para conquistar os seus primeiros três pontos na competição.

O técnico português António Oliveira vem se destacando no comando do Athletico-PR. Em 11 jogos no comando do clube foram nove vitórias, com um aproveitamento de pouco mais de 80%. Já Lisca é unanimidade no América-MG, mas não começou com o pé direito.

De volta à elite do futebol brasileiro, o América-MG começou o seu primeiro jogo na Série A de forma cautelosa, mas a tática quase custou caro. O Athletico-PR tomou a iniciativa e foi, logo de cara, mandando uma bola na trave na tentativa, de fora da área, de Christian. Renato Kayzer também tentou, mas parou na defesa de Matheus Cavichioli.

O América-MG foi equilibrando as ações aos poucos e chegou com perigo em duas oportunidades, com Bruno Nazário e com Felipe Azevedo, esta a mais perigosa e contou com uma grande defesa do goleiro Santos. O primeiro tempo, porém, acabou com muito equilíbrio e com o placar zerado.

O segundo tempo continuou muito estudado, com ambas as equipes se arriscando pouco. Novamente o Athletico-PR tomou a iniciativa e chegou a assustar em cabeçada de Kayzer, nas mãos de Matheus Cavichioli. Em lance semelhante, o América-MG respondeu com Felipe Azevedo. Santos pegou.

O jogo acabou caindo muito de produção e o que chamou a atenção foram as mudanças dos treinadores. Alan Ruschel fez a sua estreia com a camisa do América-MG, enquanto que Terans foi a novidade pelo lado do Athletico-PR. O VAR ainda foi chamado para analisar um cartão vermelho de Zé Ricardo por falta em Matheus Babi. O árbitro voltou atrás da decisão e aplicou o amarelo.

A emoção mesmo ficou para os minutos finais. Aos 41 minutos, Carlos Eduardo, de dentro da área, tentou cruzar para Matheus Babi. A bola pegou uma curva e acabou enganando o goleiro Matheus Cavichioli. O América-MG não conseguiu esboçar reação e acabou aceitando a derrota.

Na próxima rodada, o América-MG enfrenta o Corinthians no domingo, às 16 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte. No mesmo dia, às 18h15, o Athletico-PR visita o Juventude no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 1 x 0 AMÉRICA-MG

ATHLETICO-PR - Santos; Khellven (Marcinho), Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner Vinícius; Richard, Christian (Léo Cittadini) e Jadson (Carlos Eduardo); Nikão, Renato Kayzer (Matheus Babi) e Vitinho (Terans). Técnico: António Oliveira.

AMÉRICA-MG - Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Eduardo Bauermann, Anderson Jesus e Marlon (Alan Ruschel); Zé Ricardo, Juninho, Bruno Nazário (Geovane) e Alê; Felipe Azevedo (Ramon) e Rodolfo José (Ademir). Técnico: Lisca.

GOL - Carlos Eduardo, aos 41 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Nikão (Athletico-PR); Anderson Jesus e Zé Ricardo (América-MG).

ÁRBITRO - Jefferson Ferreira De Moraes (GO).

RENDA E PÚBLICO - Jogo com portões fechados.

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).