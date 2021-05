Em casa, Corinthians perde para o Atlético Goianiense na estreia de Sylvinho

30/05/2021 | 20:37



A partida deste domingo contra o Atlético Goianiense, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, confirmou o que já se esperava em relação à chegada de Sylvinho ao Corinthians: o treinador terá muito trabalho pela frente para transformar a equipe em um time forte, em condições de brigar na parte de cima da tabela de classificação. No seu primeiro jogo, o clube voltou a apresentar os erros do período em que era treinada por Vagner Mancini e perdeu por 1 a 0.

Sylvinho terá pouco tempo para tentar fazer o time jogar mais e o próximo desafio já tem caráter decisivo. Nesta quarta-feira, o Corinthians volta à Neo Química Arena para enfrentar o mesmo Atlético Goianiense, desta vez pela Copa do Brasil. Na próxima semana, no dia 9, as duas equipes jogam novamente, pela partida de volta da terceira fase do torneio mata-mata, em Goiânia.

Neste domingo, Sylvinho optou por escalar um time sem um centroavante fixo. Assim, Luan, Gustavo Mosquito e Mateus Vital se movimentavam muito e trocavam de posição no ataque na tentativa de confundir a marcação. O problema, no entanto, estava na armação das jogadas. Lento e previsível, o Corinthians não conseguia criar lances de perigo e a bola mal chegava aos homens de frente.

Assim, as melhores chances da equipe foram com o volante Ramiro, aos 27 minutos, e o lateral-esquerdo Lucas Piton, aos 32. Ambas pararam em grandes defesas do goleiro Fernando Miguel.

O Atlético Goianiense, em contrapartida, não vacilou quando teve oportunidade de balançar a rede. Aos 44 minutos, após ótima triangulação, a defesa do Corinthians bateu cabeça e Zé Roberto sobrou sozinho no meio da área para marcar.

No segundo tempo, o Corinthians melhorou na criação das jogadas com a entrada do chileno Angelo Araos no lugar de Roni. Mas faltou pontaria para a equipe ao menos empatar a partida. Aos 16 minutos, Gustavo Mosquito sofreu pênalti após ser derrubado dentro da área. Na cobrança, Mateus Vital foi muito mal e errou duas vezes. Primeiro no chute defendido por Fernando Miguel. Depois, no rebote batido em cima do goleiro que estava caído no chão.

Somente na reta final do jogo, a partir dos 38 minutos, é que o Corinthians passou a ter um atacante de referência. Jô substituiu Luan e mudou o estilo de jogo da equipe. Se antes os jogadores buscavam trocar passes de pé em pé para encontrar alguma brecha no meio da defesa adversária, com o centroavante o Corinthians começou a insistir nas jogadas aéreas.

Com erros de passes, de posicionamento e de tomada de decisão, o Corinthians era facilmente marcado. No final, o nervosismo tomou conta dos jogadores e nem mesmo as bolas pelo alto para Jô funcionaram. Melhor para o Atlético Goianiense.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 0 x 1 ATLÉTICO GOIANIENSE

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Gil, Raul Gustavo e Lucas Piton; Roni (Araos), Camacho (Adson) e Ramiro; Gustavo Mosquito, Luan (Jô) e Mateus Vital (Cantillo). Técnico: Sylvinho.

ATLÉTICO GOIANIENSE - Fernando Miguel; Dudu, Nathan Silva, Éder e Igor Cariús; Willian Maranhão, Marlon Freitas, Ronald (Arnaldo) e João Paulo (Baralhas); Natanael e Zé Roberto (Lucão). Técnico: Eduardo Barroca.

GOL - Zé Roberto, aos 44 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Roni, Camacho, Ramiro, Araos e Luan (Corinthians); Willian Maranhão, Marlon Freitas e Nathan Silva (Atlético Goianiense).

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG).

RENDA E PÚBLICO - Jogo com portões fechados.

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo (SP).