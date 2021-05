Com lesão muscular, Thiago Silva é mantido entre convocados da seleção brasileira

30/05/2021 | 16:23



O zagueiro Thiago Silva não teve muito tempo para comemorar o título da Liga dos Campeões da Europa. Nesta segunda-feira, o zagueiro brasileiro é aguardado na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), para iniciar o trabalho de recuperação da lesão muscular na coxa esquerda que o fez ser substituído na final diante do Manchester City. Ele passou por exames e seguirá no grupo que disputará dois jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 e a Copa América, na Argentina, a partir de 14 de junho.

Havia o temor que o defensor acabasse cortado por causa da gravidade da lesão. Ele já está fora dos jogos das Eliminatórias contra o Equador, nesta sexta-feira, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, e no dia 8 diante do Paraguai, em Assunção.

"Na manhã deste domingo, o atleta Thiago Silva foi submetido a exame de imagens que detectaram uma lesão muscular na coxa esquerda. Após receber os resultados feitos em Portugal, o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, explicou o caso à comissão técnica, que optou por manter a convocação de Thiago Silva visando sua recuperação para a Copa América", informou a CBF.

Tite já havia cortado o zagueiro Lucas Veríssimo, do Benfica, e o lateral-direito Daniel Alves, do São Paulo, por causa de lesões. Felipe, do Atlético de Madrid, e Emerson, do Betis, foram chamados. Resolveu segurar Thiago Silva justamente por ter outros bons nomes para o setor - casos de Marquinhos (Paris Saint-Germain), Éder Militão (Real Madrid) e Felipe.

Aos 36 anos, o experiente Thiago Silva é considerado um porta-voz do treinador dentro de campo. Tite conta com o jogador do Chelsea para organizar a defesa na Copa América e também dar conselho aos mais jovens. A expectativa é que se recupere a tempo de disputar o torneio.

Thiago Silva deve chegar à Granja Comary ao lado do goleiro Ederson, do Manchester City. Gabriel Jesus se apresentará na terça-feira. Os treinos no Rio de Janeiro serão até quarta, antes da viagem para Porto Alegre. O Brasil tem 12 pontos e 100% de aproveitamento nas Eliminatórias.