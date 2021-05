Virginia se pronuncia pela primeira vez após nascimento da Maria Alice e Zé Felipe dispara: Ela é a minha cara!

30/05/2021 | 16:10



Neste domingo, dia 30, nasceu Maria Alice, a primeira filha de Virginia e Zé Felipe! Após o nascimento, a vovó Poliana - mãe de Zé Felipe e esposa do cantor Leonardo, já havia se pronunciado nas redes sociais. Desta vez, Virginia publicou nos Stories e contou que ainda está sob o efeito da anestesia.

- Tô aqui gente, deitada, sob efeitos da anestesia ainda. Meu rosto tá coçando demais, estou com muito sono, mas tá tudo ok.

Mamãe de primeira viagem, a influenciadora também compartilhou um clique fofíssimo ao lado da primogênita, mas ainda não mostrou o rostinho.

- Ela tá aqui deitadinha do meu lado, dormindo que nem princesa, escreveu.

- Tamo aqui com nossa Maria, eu estou bobo ainda. Cortei o cordão da Maria. Ela é minha cara, gente, falou Zé Felipe.

O cantor também se pronunciou em sua conta e abriu o coração sobre o momento.

- Tô aqui com a Virginia, com a Maria. Que sensação. Se alguém é pai que está vendo isso aí, sabe. Que amor, que coisa massa. A gente acha que ama, mas quando pega no colo, aí que a gente sabe o que é amor de verdade.

Fofos, né?