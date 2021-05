Após nascimento de Maria Alice, Zé Felipe publica Stories e Poliana conta que participou do parto

30/05/2021 | 14:10



A internet parou neste domingo, dia 30, com o nascimento de Maria Alice, a primeira filha de Virginia e Zé Felipe! O casal optou por mostrar o rostinho da pequena somente na próxima segunda-feira, dia 31, mas enquanto isso, o cantor publicou um Stories apaixonado!

Não consigo explicar. Te amo, filha, escreveu.

Além de Zé Felipe, Poliana, mãe do artista e esposa do cantor Leonardo, também apareceu na rede social para falar sobre o nascimento da primeira neta e mostrou detalhes das lembrancinhas da maternidade.

- Gente, nossa pequena nasceu. Graças a Deus veio ao mundo com muita saúde! Eu tive a oportunidade de participar do parto, de acompanhar tudo de pertinho e eu estou muito feliz e muito grata à Deus, de ter vindo uma menina saudável, fofinha, tão linda, contou.

- Aqui estão as coisinhas que foram feitas com muito carinho para Maria Alice. Tudo muito bem organizado. A Virginia está no quarto com a neném e com o Zé amamentando, que é o momento deles. E estamos aqui, acompanhando tudo de pertinho e dando suporte, continuou.