Biden: comunidade militar é a espinha sólida da nação e deve ser honrada

30/05/2021 | 12:41



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse hoje que a comunidade militar é a "espinha sólida da nação" e, por isso, deve continuar a ser honrada e celebrada. A afirmação foi feita há pouco, durante cerimônia pelo Memorial Day, feriado oficial em homenagem aos homens e mulheres das Forças Armadas do país que morreram em combate, no Veterans Memorial Park, no Estado de Delaware.

"Estamos determinados em honrar os 'caídos' (em combate). Obrigado por sentirem o luto comigo hoje", disse Biden.

Neste ano, o evento pelo Memorial Day coincidiu com o aniversário de seis anos da morte do filho do presidente, Beau Biden, político e veterano militar que faleceu em decorrência de um câncer no cérebro. "Beau me diria para estar aqui com vocês hoje", afirmou o presidente.