Ludmilla rebate críticas com comentário obsceno e desabafa

30/05/2021 | 12:11



No último sábado, dia 29, Ludmilla não gostou nada de receber uma crítica em suas músicas! No Twitter, a cantora rebateu o comentário de um internauta, que já foi apagado, dizendo que as músicas da cantora eram vibes menina de oitava série mandando indireta no Twitter.

A artista pegou pesado na resposta e sua postura foi criticada por alguns fãs.

Nossa, se na oitava série sua p***y já matava rindo deve tá larguíssima hoje em dia né, escreveu.

Após a repercussão da mensagem e alguns fãs pedirem para a cantora apagar a postagem, Ludmilla voltou à rede social para defender seu ponto de vista.

Gente, vocês ainda não perceberam que tudo que eu faço é problemático pra algumas pessoas? Se eu me posiciono é problemático, se eu respondo alguém querendo me diminuir debochando também é problemático, se eu aceito um convite pra ser atriz é problemático, se eu falo de política é problemático, se eu não falo também é problemático, se eu engordo é problemático, se eu emagreço e fico com a perna fina é problemático, se eu faço uma música sobre o que eu vivo é problemático. Vocês já me fizeram sentir vontade de não existir mais, vocês já me fizeram não me expressar nas minhas redes, vocês já me fizeram apagar várias coisas, vocês já me fizeram DELETAR as minhas redes sociais, então eu cheguei a conclusão que eu nunca vou agradar todo mundo e tbm não faço mais questão disso.

Eita! O que acharam do posicionamento da cantora?