Obituário - 31/5/2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



30/05/2021 | 23:59



SANTO ANDRÉ

Olindina Rodrigues de Souza, 95. Natural de Januária (Minas Gerais). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Hitico Kanii, 90. Natural de Quatá (São Paulo). Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ana Joaquina dos Santos, 84. Natural de Caatiba (Bahia). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Augusta Maria da Silva, 83. Natural de Jussiape (Bahia). Residia em Santo André. Dia 27, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Zenaide Pereira Câmara, 82. Natural do Estado da Bahia. Residia em Santo André. Dia 27, em São Bernardo. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

José Sampaio de Araujo, 80. Natural de Maranguape (Ceará). Residia no Jardim Marek, em Santo André. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Noeme Bezerra Machado, 79. Natural de Lajedo (Pernambuco). Residia no Jardim Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marilza Fragoso Santos, 78. Natural de Santo André. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 27. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Francisco Braz Vieira, 77. Natural de Inhapim (Minas Gerais). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lin Mei Yu, 76. Natural da China. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 28. Memorial Planalto.

Erzira de Paula da Silva, 75. Natural de Sorocaba (São Paulo). Residia no Jardim Cotiana, em São Paulo, Capital. Dia 27, em Santo André. Jardim da Colina.

Maria Margarida Dias Araujo, 75. Natural de Presidente Bernardes (Minas Gerais). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 27. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Marilene Gil Yamamura, 74. Natural de Santo André. Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Bonati, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marli Duarte, 70. Natural de Santo André. Residia na Vila Alto de Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sueli Tesser, 67. Natural de São Caetano. Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Dia 27. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Ivani Silva Sant’Ana, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Floresta, em Santo André. Técnica em enfermagem. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Tarciso Machado, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Vigilante. Dia 27. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Maria Gonçalves Loredo, 62. Natural de Carbonita (Minas Gerais). Residia em Santo André. Dia 27, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Celso Xavier, 60. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Professor. Dia 27. Vale dos Pinheirais.

Cleuza da Costa Corrêa, 60. Natural de Marumbi (Paraná). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Isac Pinto Ramalho, 59. Natural de Palmares (Pernambuco). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Autônomo. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Wagner Padovani, 56. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Ferramenteiro. Dia 27. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Auxiano Valença de Farias, 37. Natural de Pesqueira (Pernambuco). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Ensaiador de qualidade. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lucas Mendes do Nascimento, 23. Natural de Santo André. Residia no Parque Miami, em Santo André. Bombeiro civil. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Igor Pereira de Carvalho, 23. Natural de Santo André. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Recepcionista. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ryan Matheus Sousa dos Santos, 14. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Cidade Parque Brasília, em Guarulhos (São Paulo). Estudante. Dia 27, em Santo André. Jardim das Primaveras I.



SÃO BERNARDO

Agustina Arebalo Sanchez dos Anjos, 87. Natural de Álvares Machado (São Paulo). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 27, em Santo André. Vale da Paz, em Diadema.

Marlene Gonçalves, 75. Natural de Araçatuba (São Paulo). Residia em Santo André. Dia 27, em São Bernardo. Jardim da Colina.

Francisco de Souza Mendes, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Flórida, em São Bernardo. Dia 27. Vale da Paz.

Honório Alves de Oliveira, 69. Natural de Sete Barras (São Paulo). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Jerônimo Francisco dos Santos, 69. Natural de Itabuna (Bahia). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Lázaro Custódio Pires, 67. Natural de Bonfim (Minas Gerais). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Maria Helena de Oliveira, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério de Vila Euclides.

Marciemilia Andrade, 60. Natural de Presidente Kubitschek (Minas Gerais). Residia no bairro Montanhão, em Santo André. Dia 27. Cemitério Municipal de Bocaiuva (Minas Gerais.



RIO GRANDE DA SERRA

Joaquim Valença de Queiroz, 75. Natural de Surubim (Pernambuco). Residia na Vila Lopes, em Rio Grande da Serra. Dia 27, em Santo André. Crematório Vila Alpina.