Gracyanne Barbosa mostra procedimento estético que fez no rosto

30/05/2021 | 11:10



Gracyanne Barbosa compartilhou no último sábado, dia 29, uma foto mostrando a diferença no seu rosto e fez questão de explicar o procedimento estético que realizou para deixa-lo mais fino.

A esposa do cantor Belo acabou revelando para os fãs e seguidores do Instagram que já tinha o desejo anteriormente de dar uma mexida em seu rosto por se incomodar com as suas bochechas que eram mais cheias causadas por conta de seus treinos físicos.

Oi amores... Gostaria de compartilhar algo com vocês. Já havia falado sobre isso antes, mas muitos seguidores vem me perguntado sobre o afinamento do meu rosto... Então vou revelar pra vocês. Algumas pessoas não sabem, mas como faço muito exercício físico com muitos pesos acabo trabalhando a musculatura do meu rosto por segunda intenção. Desde de novinha tenho o rosto mais cheio e as bochechas sempre me incomodaram. Foi mais ou menos nessa época da foto à esquerda que eu conheci a Dra. Grabriela. Minha queixa era justamente o rosto cheio. A Dra. Gabriela resolveu inicialmente trabalhar com a toxina botulínica full face, ou seja, pontos estratégicos para o afinamento do rosto, associado com enzimas lipoliticas para a face e depois um protocolo de beautification onde o rosto é alongado (com ácido hialurônico) e em poucas quantidades de produto e sempre em pontos específicos da face. A visão estética é muito importante nessa transformação (esse resultado levou alguns meses para finalizar) e ter um conhecimento muito aprofundando nessas técnicas faciais é de suma importância. Um processo de modificar o rosto sempre requer muita habilidade e ter um profissional especialista nessas técnicas é primordial (é o nosso rosto né gente). Ainda vamos trabalhar o estímulo de colágeno da minha pele e vou compartilhar tudinho aqui com vocês.