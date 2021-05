Atrás de 5° título em Grand Slams, Osaka abre Roland Garros com dura vitória

30/05/2021 | 10:55



As atenções sobre Naomi Osaka estarão em alta na disputa de Roland Garros. Não apenas por seu favoritismo, mas também pelo fato de boicotar a imprensa e evitar falar no torneio em Paris. Polêmicas à parte, a japonesa número dois do mundo iniciou sua caminhada ao quinto título de um Grand Slam da carreira com dura vitória sobre a romena Patrícia Maria Tig, 63ª do ranking, por 6/4 e 7/6 (4).

Aos 23 anos, Osaka quer conquistar o título no saibro francês para aumentar a importante galeria de títulos que tem duas taças do US Open e outras duas do Aberto da Austrália. Para isso, ela promete impor um ritmo forte, como o apresentado na quadra Phillipe Chatrier, a principal do complexo de Roland Garros, neste domingo.

Com uma adversária segura pela frente, a japonesa apostou tudo no jogo de trocas de fundo de quadra e foi logo abrindo 2 a 0. Levou a partida até 5/3 e quando sacou para fechar, cometeu erros e acabou levando a quebra. A romena poderia empatar a série em 5 a 5, mas com potentes devoluções, Osaka não deu chances e fez game perfeito para fechar a parcial em 6/4.

O segundo set foi ainda mais duro, com as tenistas se revezando nos pontos e com poucos break points. Osaka teve um game point quando estava 6/5, mas não aproveitou. No tiebraker, porém, foi melhor, fez 7/4 e fechou a partida em 7/6.

Numa chave, em tese, mais fraca que das principais concorrentes ao título, ela fará novo confronto contra uma romena na segunda rodada. Na terça-feira, Osaka encara Ana Bogdan, que passou pela italiana Elisabetta Cocciaretto, com 6/1 e 6/3.

Confira outros resultados deste domingo:

Anastasia Pavlyuchenkova fez 6/4 e 7/0 sobre Christina McHale, Elena Robakona ganhou de Elsa Jacquemot por 6/4 e 6/1, Anhelina Kalinina eliminou Angelique Kerber por 6/2 e 6/4, Paula Badosa superou Lauren Davis com 6/2 e 7/6 (3), Danielle Colins fez 6/2, 4/6 e 6/4 em Xiyu Wang, Ajla Tomljanovic ganhou de Kateryna Kozlova por 6/2 e 6/4 e Danka Kovinic venceu Clara Burel com 6/3 e 7/6 (8).