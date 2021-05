Motorista que desce a serra enfrenta Operação Comboio no pedágio da Anchieta

Do Diário do Grande ABC



30/05/2021 | 10:50



O motorista que segue às praias da Baixada Santista ou retorna ao Grande ABC e à Capital encontra bom tráfego nas estradas que ligam ao Litoral paulista, entretanto, enfrenta a Operação Comboio na praça de pedágio da Anchieta, no sentido descida, em decorrência de neblina no topo da Serra.

A Ecovias, concessionária que administra o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes, informa que a interligação encontra-se bloqueada no sentido da Capital, também devido à neblina. Ainda, que o tempo está encoberto no trecho de serra e a visibilidade, prejudicada por causa do nevoeiro.

Caminhões e carretas com destino à Capital devem utilizar o trecho de serra da Via Anchieta.



O SAI está em Operação Normal (5x5). Para a descida, o motorista pode utilizar as pistas Sul da Anchieta ou da Rodovia dos Imigrantes. Já a subida é feita pelas pistas Norte de ambas as vias.