PM frustra tribunal do crime na Sacadura Cabral, em Santo André

Do Diário do Grande ABC



30/05/2021 | 10:18



Policiais militares do 10º BPM (Batalhão de Polícia Militar Metropolitano) evitaram que homem fosse executado pelo ''''tribunal do crime'''' na comunidade Sacadura Cabral, em Santo André. Após denúncia anônima, os agentes localizaram a vítima, amarrada e ensanguentada, no terceiro piso do imóvel.

Nas buscas pelos crimonosos, os agentes acabaram encontrando, em outro pavimento, o último, aproximadamente 40 quilos de entorpecentes, entre maconha, cocaína e crack, além de lança-perfumes e caderneta com anotações das movimentações do tráfico no local.

Ninguém foi detido. A proprietária do imóvel, entretanto, que alegou desconhecer a atividade na residência, foi conduzida ao 1º DP da cidade, responsável pelas investigações.