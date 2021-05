Susana Vieira tenta dar conselhos amorosos e revela que está sem beijar na boca

30/05/2021 | 10:10



Susana Vieira arrumou um tempinho em sua agenda no último sábado, dia 29, e participou do programa Se Joga da Rede Globo. A artista acabou revelando algumas dicas de relacionamento e contou para Fernanda Gentil que está há mais de um ano sem beijar na boca por causa da pandemia do novo coronavírus.

Os fãs do programa e da atriz tiveram uma importância função durante o programa porque eles tiveram a oportunidade de fazer perguntas para Susana Vieira, e entre elas, um fã questionou o que ele poderia fazer para sua mãe poder conhecer um novo amor.

A atriz que é super alto astral caiu na gargalhada e revelou que não tem mesmo o que fazer porque tudo está fechado por conta da pandemia e ela está vivendo o mesmo dilema.

- Posso confessar uma coisa? Tô na mesma situação que a sua mãe. (...) Não tem muita saída, não. Porque com pandemia, me desculpa, o que a gente vai fazer? Se já ficou sozinha até hoje, aguenta mais um pouco (...) Faz tanta falta. Se já ficou sozinha até hoje, aguenta mais um pouco. Já faz um ano e três meses que não conheço o que é um beijo na boca. Faz tanta falta.

E Susana Vieira não parou por aí, não! Ela continuou dando conselhos só que acabou mudando o foco e falou diretamente com os jovens casais para aproveitar os primeiros anos de casamento e não deixar a chama apagar.

- Acho que é difícil o convívio de homem e de mulher durante muitos anos. (...) Por experiência própria, e por várias amigas que eu tenho, já me casei algumas vezes, tem mais de 60 anos que eu tô me casando, não dá certo. (...) Se o homem recusar você, não beijar mais, na boca, porque na testa quem dá é pai, que dava antigamente pra abençoar a gente, tá na hora de arrumar um outro casamento.