Karol Conká desabafa sobre a sua vida após o BBB 21

30/05/2021 | 10:10



Karol Conká anda realmente bem sumida das redes sociais depois de ter sofrido o recorde de rejeição no Big Brother Brasil 21 e quando participa de qualquer tipo de entrevista, mostra que está tentando mudar o seu posicionamento.

Durante o último sábado, dia 29, a cantora apareceu em suas redes sociais para responder algumas perguntinhas de seus fãs e entre elas, Karol falou sobre o processo que ainda está vivendo depois de deixar a casa mais vigiada do Brasil.

- Estou me cuidando, me ouvindo mais, me conectando mais com a minha espiritualidade, ouvindo mais a minha intuição. Eu acredito que todos nós estamos em constante movimento de evolução, os erros são aprendizados, cada um escolhe qual caminho quer seguir depois disso, e estou escolhendo evoluir.

Nós esperamos que ela se reconecte internamente e que todo esse processo pelo qual ela está passando seja importante para a vida de Karol Conká.