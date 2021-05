Simone é internada para a retirada do útero

30/05/2021 | 09:10



Como você acompanhou, Simone já havia comentando anteriormente que estava com um sangramento contínuo há três meses, desde o nascimento de sua filha caçula, Zaya.

A cantora avisou em suas redes sociais na última sexta-feira, dia 28, que estava em um hospital e deixou claro para os fãs que ficaria fora das redes por cerca de três dias, mas não deu nenhum detalhe do que estava acontecendo.

Agora, segundo Léo Dias, do jornal Metrópoles que teve acesso a informações com a assessoria de Simone, informou que ela precisou passar por uma histerectomia para a retida do útero.

De acordo com o jornalista, ela está bem e em repouso após o procedimento. Eita!