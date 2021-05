Bráulio Bessa recebe alta hospitalar e comemora muito em vídeo

30/05/2021 | 09:10



Como você acompanhou, Braúlio Bessa que faz parte do Encontro com Fátima Bernardes acabou testando positivo para o novo coronavírus e estava internado para ser tratado de perto pelos médicos.

A equipe do poeta estava sempre atualizando as suas redes sociais com o quadro de saúde dele e no último sábado, dia 29, eles escreveram que Bráulio finalmente teve alta e já podia ir para a casa.

Hoje, 29 de maio, temos a alegria de anunciar que, depois de quatro dias de internação em decorrência da Covid-19 e de melhoras constantes e significativas, Bráulio Bessa recebeu alta hospitalar e continuará sua recuperação em casa. Agradecemos do fundo do coração por todas as orações, mensagens, energia e carinho de cada um de vocês durante esse período.

Que notícia boa, né!? Além dessa publicação, a equipe de Bráulio ainda postou um vídeo em que ele está passando pelo hospital sentado em uma cadeira de rodas e comemorando com um sino a alta médica. Na legenda, eles escreveram:

Esse momento tão esperado finalmente chegou! Em nome do Bráulio, gostaríamos de agradecer imensamente ao Dr. Victor Wirtzbiki por todo o apoio e acompanhamento durante todos esses dias de internação. Agradecer também a toda equipe médica, enfermeiros, técnicos, maqueiros e demais profissionais da saúde do Hospital São Camilo, que trabalham incansavelmente e com tanto amor pelo bem e cura de todos os enfermos. Nosso reconhecimento e eterna gratidão a cada um de vocês! Queríamos também agradecer novamente a todos os fãs, amigos e seguidores, que torceram, rezaram e esperaram ansiosamente junto com a gente pra que esse momento chegasse logo. Podem ter certeza que o carinho, as mensagens e a energia de vocês fizeram a diferença para a rápida recuperação do Bráulio! Do fundo do coração, nosso muito obrigado!!