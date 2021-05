Estado de S.Paulo atinge 3,2 milhões de casos e 111 mil mortes por Covid

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



29/05/2021 | 22:31



O Estado de São Paulo registrou ontem mais 13.653 casos e 570 novos óbitos por causa da Covid-19. No total, já são 3,2 milhões de paulistas infectados e 111,1 mil mortes desde o início da pandemia.



De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, nas últimas 48 horas, o sistema e-SUS Notifica, ferramenta on-line de registro de casos de Covid do Ministério da Saúde, teve uma variação atípica interferindo no número de casos dos dias 28 e 29 de maio. O Estado notificou o órgão federal com relação a extração dos dados.



O total de pacientes internatos até ontem era de 22.959 pacientes no Estado, sendo 10.411 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva). A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado era de 81,9% e na Grande São Paulo é de 78,9%.



A região registrou 628 casos de Covid-19 e cinco novos óbitos ontem. Todas as mortes ocorreram em São Bernardo, sendo as vítimas fataos, um bebê de 5 meses, uma mulher de 59 anos, e três homens, de 39, 78 e 93 anos de idade. São Caetano não computou mortes ontem.