No duelo de novatos em Cuiabá, Cuiabá e Juventude empatam na Arena Pantanal

29/05/2021 | 21:21



Um duelo de dois novatos abriu o Campeonato Brasileiro de 2021, neste sábado, na Arena Pantanal, em Cuiabá. Em um jogo de alternativas, Cuiabá e Juventude empataram por 2 a 2 e cada time somou um ponto. O time da casa ampliou para 18 jogos a sua série invicta nesta temporada.

A impressão inicial deixada pelos dois estreantes é de que vão precisar melhorar para suportar a intensidade da competição. O Cuiabá, pela primeira vez no Brasileirão, se reforçou com alguns jogadores experientes, porém ainda tem muitas carências. O Juventude, que volta à elite após 14 anos, é um dos times que menos investiu e deve sofrer para não voltar à Série B.

O jogo começou equilibrado. O Juventude, dirigido pelo auxiliar Eduardo Barros por causa da covid-19 do técnico Marquinhos Santos, até surpreendeu porque não se apresentou somente na defesa, se arriscando ir ao ataque na base da velocidade. O Cuiabá, aos poucos, mostrou mais qualidade e passou a dominar as ações no meio de campo.

O primeiro gol saiu aos 28 minutos, após uma roubada de bola de Jonathan Cafú em cima de Alyson. Em seguida, o atacante fez a tabela com Clayson e entrou na grande área, deu o corte em um zagueiro e bateu forte.

O gol deu mais tranquilidade ao time da casa, como se tirasse das costas o peso da estreia. Tanto que perdeu uma grande chance para ampliar em um chute colocado de Pepe, mas para fora. Quando parecia que o placar seria mantido até o intervalo, o time gaúcho virou o placar em apenas três minutos.

Aos 42 minutos aconteceu o empate. O lance começou com um cruzamento de Alyson do lado esquerdo em direção à pequena área. Pepê tentou dominar a bola na coxa, mas ela escapou e sobrou para o chute de virada de Wescley. Aos 45, Capixaba entrou na área pelo lado direito e cruzou rasteiro. O oportunista Matheus Peixoto apareceu entre dois zagueiros para chutar de chapa para as redes.

O Cuiabá voltou para o segundo tempo com a missão de mudar o placar. O técnico Alberto Valentim fez uma mudança na lateral com a entrada de João Lucas, emprestado pelo Flamengo, no lugar de Lucas Ramon. Além disso, determinou que os seus laterais descessem ao apoio e até liberou os zagueiros para que fossem tentar o cabeceio em lances de bola parada.

Desta forma, o Cuiabá criou duas chances em cabeçadas de Marllon e Anderson Conceição, ambas para fora. O Juventude, porem, em um lance rápido quase ampliou com Chico. Ele apareceu na pequena área e tocou em cima do goleiro Walter.

Apesar das alterações feitas depois por Alberto Valentim, o Cuiabá não chegava com perigo contra o experiente goleiro Marcelo Carné. Mas o clube da casa achou o empate aos 41 minutos. Guilherme Pato recebeu do lado esquerdo, ajeitou e levantou na segunda trave, onde Elton subiu sozinho e deu um toque de cabeça para o chão.

O Juventude não se arriscou mais ao ataque, enquanto que o Cuiabá não teve forças para tentar a sua primeira vitória na elite nacional.

Na segunda rodada, o Cuiabá vai enfrentar o Fluminense, no próximo dia 6, um domingo, às 11 horas, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. No mesmo dia, o Juventude vai receber o Athletico-PR, às 18h15, no estádio Alfredo Jaconi, reformado para o retorno do time à elite, em Caxias do Sul (RS).

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 2 x 2 JUVENTUDE

CUIABÁ - Walter; Lucas Ramon (João Lucas), Marllon, Anderson Conceição e Uendel; Pepê, Rafael Gava (Guilherme Pato) e Camilo; Jonathan Cafú (Felipe Marques), Elton e Clayson (Rafael Papagaio). Técnico: Alberto Valentim.

JUVENTUDE - Marcelo Carné; Michel Macedo (Paulo Henrique), Vitor Mendes, Rafael Forster e Alyson (Eltinho); João Paulo, Guilherme Castilho e Wescley; Chico (Marcos Vinícios), Capixaba (Elton) e Matheus Peixoto (Fernando Pacheco). Técnico: Eduardo Barros (auxiliar).

GOLS - Jonathan Cafú, aos 28, Wescley, aos 42, e Matheus Peixoto, aos 45 minutos do primeiro tempo; Elton, aos 41 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - João Lucas (Cuiabá); Alyson e Guilherme Castilho (Juventude).

ÁRBITRO - Dênis da Silva Ribeiro Serafim (AL).

RENDA E PÚBLICO - Jogo com portões fechados.

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).