São Bernardo FC e Água Santa empatam em primeira final da A-2

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



29/05/2021 | 20:46



São Bernardo FC e Água Santa empataram por 0 a 0 no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista da Série A-2, na noite deste sábado, 29, no Estádio 1º de Maio, em decisão histórica para o futebol regional. Assim, nenhuma das equipes leva vantagem para o segundo e definitivo confronto, segunda-feira, 31, a partir das 17h30, no Estádio do Canindé, na Capital.

Na condição de visitante, o Netuno se sentiu muito confortável em sua segunda casa - onde mandou os jogos do mata-mata em razão da falta de condições do Inamar, em Diadema, para receber os jogos. Os comandados de Sérgio Guedes levaram muito mais perigo do que os de Ricardo Catalá, sobretudo na etapa final, depois de um primeiro tempo de pouca inspiração dos dois lados.

Depois do intervalo, aos nove minutos, Giovanni Pavani recebeu livre na pequena área, dominou e fuzilou, para verdadeiro milagre do goleiro Gabriel Gasparotto. Aos 26, Dada Belmonte arriscou de longe e ficou no quase, mesmo destino do chute de Luís Ricardo, aos 31. Pouco depois, aos 35, Bambam se aproveitou de falha da defesa do Tigre e saiu frente a frente com o arqueiro aurinegro, mas tentou um drible a mais e permitiu a recuperação da zaga.