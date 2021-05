São Bernardo registra morte de bebê de cinco meses por Covid-19

Do Diário do Grande ABC



29/05/2021 | 19:44



São Bernardo registrou neste sábado, 29, a morte de um bebê de cinco meses, do sexo feminino, vítima da Covid-19. A informação foi oficializada no boletim que diariamente é fornecido pela Prefeitura trazendo as atualizações da pandemia na cidade. Foi a quarta perda no município na faixa etária entre 0 e 9 anos (dois do sexo masculino e dois do feminino).

Outras quatro mortes foram registradas em território são-bernardense: uma mulher de 59 anos, e três homens, de 39, 78 e 93 anos. Ainda de acordo com o informativo municipal, 74.317 casos foram confirmados na cidade e 2.572 pacientes evoluíram a óbito.

Segundo o boletim, a rede de Saúde de São Bernardo conta atualmente com 537 leitos destinados a pacientes com Coronavírus, sendo 341 deles em enfermaria e 196 em UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Do total, 231 leitos de enfermaria e 143 leitos de UTI estão ocupados.