Obituário - 30/5/2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



29/05/2021 | 23:59



SANTO ANDRÉ

Juan Kanashiro Kojatsu, 89. Natural do Peru. Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 26. Memorial Planalto.

Beatriz Fernandes, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 26. Memorial Phoenix.

Décio dos Santos, 87. Natural de São José do Rio Pardo (São Paulo). Residia na Vila Santa Clara, em São Paulo, Capital. Dia 26, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Aracy de Mello Massarin, 85. Natural de Cafelândia (São Paulo). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 26. Vale dos Pinheirais.

Nelson de Mescoloto Espessoto, 85. Natural de Tietê (São Paulo). Residia no Recreio da Borda do Campo, Santo André. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

Roberto Rinaldi, 76. Natural de Campinas (São Paulo). Residia no Pq. Res. Salerno Nova Veneza, em Sumaré (São Paulo). Dia 26, em Santo André. Cemitério Municipal da Saudade, em Sumaré (São Paulo).

José Tércio Costa, 73. Natural de Araxá (Minas Gerais). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Motorista. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

José Evangelista da Silva, 72. Natural de Marabá (Pará). Residia no Jardim Cipreste, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Minor Sakai, 72. Natural de Angatuba (São Paulo). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Engenheiro agrônomo. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Anelita Graças de Oliveira, 69. Natural de Campina Grande (Paraíba). Residia no Parque São Francisco, em Itatiba (São Paulo). Dia 26, em Santo André. Cemitério Municipal de Itatiba (São Paulo).

Marcos José do Vale Pereira, 67. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Motorista. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Alves da Silva, 64. Natural de Uiraúna (Paraíba). Residia na Vila Bela do Sapopemba, em São Paulo, Capital. Autônoma. Dia 26, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Benedito Alves, 60. Natural de Andirá (Paraná). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Motoboy. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Walace Genioli Juste Junior, 56. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Linda, em Santo André. Motorista. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edmar Suatto, 53. Natural de Santo André. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Técnico em telefonia. Dia 26. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Claudia Maria Costa de Oliveira, 51. Natural de Santo André. Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

Márcio Antonio Capucho, 49. Natural de Santo André. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Motorista. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Claudio Oliveira Goularte, 44. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Motorista. Dia 26, em Santo André. Jardim da Colina.

Camila Paula de Araujo, 39. Natural de Santo André. Residia na Vila Linda, em Santo André. Atendente de loja. Dia 26. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



SÃO BERNARDO

Maria Gomes de Brito, 89. Natural de Valença do Piauí (Piauí). Dia 26. Cemitério dos Casa.

Lourdes Coronado Fernandes, 84. Natural de Palmital (São Paulo). Residia no Jardim Fada, em São Bernardo. Dia 26, em Santo André. Cemitério da Lapa, em São Paulo, Capital.

Lígia da Silva, 83. Natural de São Pedro do Turvo (São Paulo). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério da Paulicéia.

Jercino Mateus Pereira, 81. Natural do Pavão (Minas Gerais). Residia no Jardim Ipê, em São Bernardo. Dia 26, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Dulcelina de Lima, 73. Natural de Bauru (São Paulo). Residia no Jardim das Américas, em São Bernardo. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

Guilherme Manoel de Menezes, 67. Natural de Jati (Ceará). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério dos Casa.

Jorge das Virgens Calazans, 66. Natural de Estância (Sergipe). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério dos Casa.

Mario Felisberto, 66. Natural de Portugal. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 26, em Santo André. Jardim da Colina.

José Ênio Albino Silva, 60. Natural de Santo Antonio do Rio Abaixo (Minas Gerais). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 26. Jardim da Colina.

Maria de Fátima Santos Marinho, 57. Natural de Belo Jardim (Pernambuco). Residia no Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Elena Catino Orrico, 88. Natural da Itália. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 26. Cemitério das Lágrimas.

Abgail Visses, 85. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria Arlene Fonseca de França, 83. Natural de Curaçá (Bahia). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 27. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria Iracy Vieira Alves, 65. Natural de Carrapateira (Paraíba). Residia no Centro de São Caetano. Dia 26. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Elio Mak Junior, 57. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 26. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

José Lourdes Gonçalves, 90. Natural de Piranga (Minas Gerais). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal.

Sebastião Abrantes da Silva, 89. Natural de Coimbra (Minas Gerais). Residia no Centro de Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal.

Jodalzio Roggero, 83. Natural de Pirassununga (São Paulo). Residia no bairro Eldorado. Dia 27. Cemitério Municipal.

Maria Valdelice Nascimento Borges, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 26. Cemitério Municipal.

Vicente Hermenegildo, 66. Natural de Belém de Maria (Pernambuco). Residia no Jardim Canhema. Dia 27. Vale da Paz.

Iara Garcia de Araujo, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 26. Vale da Paz.

Nelci Aparecida Fernandes Shimizu, 67. Natural de São Joaquim (Santa Catarina). Residia no bairro de Pinheiros, em São Paulo, Capital. Dia 27, em Diadema. Cemitério Congonhas, em São Paulo, Capital.

Reinaldo Genésio, 65. Natural do Além Paraíba (Minas Gerais). Residia no Jardim Campanário. Dia 27. Cemitério Municipal.

Claudete Aparecida Canuto, 58. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal.

Marcelo Esteves Corrallo, 53. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 26. Vale da Paz.

José Antonio Guerino, 47. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Terra Nova II. Dia 26. Vale da Paz.

José Augusto Oliveira Silva, 45. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal.

Márcio Roberto da Silva, 44. Natural de Brasília. Residia no Jardim das Nações. Dia 26. Cemitério Municipal.



M A U Á

Emiliana Cardoso de Sá, 82. Natural de Urandi (Bahia). Residiano Jardim Canadá, em Mauá. Dia 27, em Diadema. Cemitério Santa Lídia.

José Ribeiro da Silva, 72. Natural de São Francisco (Minas Gerais). Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 26, em Santo André, Vale dos Pinheirais.

Maria das Neves Lima de Sousa, 68. Natural de Teixeiras (Paraíba). Residia no Jardim Guapituba, em Mauá. Dia 26, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

José Gilvan dos Santos, 51. Natural de Bezerros (Pernambuco). Residia na Vila Flórida, em Mauá. Frentista. Dia 26, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Maria de Lourdes Pires da Silva, 73. Natural de Barra do Choça (Bahia). Residia no Jardim Serrano, em Ribeirão Pires. Dia 26. Cemitério São José.



RIO GRANDE DA SERRA

Joaquim Valença de Queiroz, 75. Natural de Surubim (Pernambuco). Residia na Vila Lopes, em Rio Grande da Serra. Dia 27, em Santo André. Crematório Vila Alpina.