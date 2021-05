Andreense lança livro em que trata dos caminhos da escrita terapêutica

Do Diário do Grande ABC



29/05/2021 | 23:59



A biógrafa, escritora, professora e palestrante andreense Bruna Ramos da Fonte acaba de lançar o livro Escrita Terapêutica: um Caminho para a Cura Interior, no qual ela ensina como desenvolver e adotar a prática no dia a dia. Segundo a autora, que criou sua própria metodologia nesta área, “são muitos os estudos que comprovam a eficácia da escrita” no processo de recuperação emocional e psíquica do ser humano.

“Isso porque, ao escrevermos para nós mesmos, temos a chance de deixar de lado os nossos medos e defesas, para então expressarmos aquilo que estamos realmente pensando e sentindo, sem nos limitarmos pelo medo da censura que as expectativas e crenças do outro poderiam exercer sobre nós. E, nesse processo, o desenvolvimento da escrita terapêutica aparece como grande aliada, principalmente para aquelas pessoas que apresentam algum tipo de dificuldade ou bloqueio de expressão oral”, explica.

Ao longo dos últimos anos. Bruna se dedicou exclusivamente à pesquisa e ao ensino dessa prática por meio de aulas, cursos e palestras, que ministra em todo o País. Nessa trajetória, diz ter assistido e acompanhado inúmeras histórias de vida serem completamente modificadas a partir das reflexões que a prática em escrita terapêutica é capaz de promover.

Lançado pela Editora Letramento, Escrita Terapêutica: um Caminho para a Cura Interior já está disponível em formato e-book nas principais plataformas digitais.