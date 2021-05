Maju Coutinho revela que não descarta a maternidade: - Não tem data marcada!

29/05/2021 | 14:10



Neste sábado, dia 29, Maju Coutinho participou do programa É de Casa e afirmou que não está fechada para maternidade, após fala polêmica no Jornal Hoje que repercutiu nas redes sociais.

- Às vezes eu dou declarações e pensam que eu estou fechada na questão. Não tem data marcada. Se vier naturalmente, lindo, maravilhoso. Eu acho que a maternidade se desdobra de vários jeitos. Se vier no estilo tradicional ficarei agraciada, serei feliz. E essas crianças que postam fotos comigo já me fazem um bem tão grande. Eu fico tão honrada que eu recebo muito carinho, é muita identificação e isso aí não tem preço. De repente eu adoto uma criança. De repente não serei mãe desse jeito, mas posso ser mãe de projetos, mãe de sobrinhos, mãe dos netos do meu marido. Meu marido tem dois netos, revelou.

Na última sexta-feira, dia 28, a jornalista deu o que falar na internet após dizer que seria bom se homem também engravidasse para dividir com a mulher essa bucha. Alguns internautas se incomodaram com a forma que Maju se referiu à gravidez, mas outros a defenderam, afirmando que ela estava comentando sobre as dificuldades e responsabilidades que muitas mulheres enfrentam no período.

No programa, a apresentadora também contou que começou a fazer terapia familiar com seus pais e irmão.

- A pandemia afastou um pouco a família fisicamente por causa da questão do isolamento social. Só que a nossa família começou a fazer terapia familiar e tá sendo incrível. Tá sendo um momento de redescoberta, dos nossos perrengues, que toda família tem, de acertar as contas, mas também de desenvolver esse amor na terapia, esse perdão, gratidão.