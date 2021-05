Ed Sheeran revela que filha chora quando ele canta: - Ela não é minha maior fã!

29/05/2021 | 14:10



Embora o ruivinho britânico - de voz angelical - tenha milhares de fãs ao redor do mundo, Ed Sheeran não consegue agradar à mais exigente delas, sua própria filha. A pequena Lyra Antarctica, fruto do relacionamento com Cherry Seaborn, pode ter apenas nove meses de vida, mas já tem os gostos musicais muito bem definidos.

Durante uma entrevista ao programa BBC Radio 1, o cantor revelou que a filha chora quando ele canta para ela.

- Definitivamente, passei horas e horas na frente do espelho fingindo ser essencialmente o que sou agora. A prática leva à perfeição. Agora vou cantar [minhas novas canções] para minha filha, que não é minha maior fã. Ela só chora!

Dá para acreditar? Apesar disso, o astro disse que Lyra parece admirar um de seus maiores sucessos:

- Ela realmente gosta de Shape of You. O som da marimba é bom, mas ela não gosta de nada alto ou qualquer coisa bonita.

O rostinho da bebê ainda não foi divulgado pelos pais, mas em setembro de 2020, Sheeran e Cherry usaram as redes sociais para divulgarem o nascimento da filha.

Uma rápida mensagem minha, pois tenho algumas novidades pessoais que gostaria de compartilhar com vocês... Na última semana, com a ajuda de uma equipe incrível, Cherry deu à luz nossa linha e saudável filha, Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. Estamos completamente apaixonados por ela. Mamãe e bebê estão incríveis e estamos no sétimo céu por aqui. Esperamos que vocês respeitem nossa privacidade nesse momento. Muito amor e vejo vocês quando for a hora de voltar.

Pura fofura, não é mesmo?