Voz em 120 países

Yasmin Assagra

Diário do Grande ABC



29/05/2021 | 23:59



O amor pela música surgiu muito cedo na vida de Ana Clara Caparroz Lacerda, 12 anos. A garota começou a soltar a voz quando tinha apenas 2 anos, tomou gosto pela coisa e nunca mais parou. Gostou da experiência, se aprimorou e no dia 21 de junho, a partir das 19h, participará do Make Music 2021, um festival on-line que promete alcançar 120 países.

Moradora de São Caetano, Ana começou muito cedo a ter contato com o mundo da música. Ouvia canções no rádio do carro com os pais, a caminho da escola, assistia a muitas séries, novelas filmes e musicais, além de gostar muito de teatro. Seu primeiro vídeo cantando foi postado no Youtube há dois anos, e chamou atenção.

Tudo começou quando Ana foi tirar fotos para um book fotográfico e a profissional do estúdio apresentou a garota a um produtor musical (profissional que orienta artistas), que hoje cuida da carreira dela e produz os vídeos lançados no canal. Os pais aprovaram e deram apoio, mas sempre com a preocupação de que ela se divirta e que a música não se torne uma obrigação. “Quero mostrar para as pessoas o que eu mais gosto de fazer e transmitir toda essa emoção pela da música”, comenta Ana Clara.

Para se preparar, ela frequenta aulas de canto duas vezes na semana e, recentemente, deu início aos estudos de teclado, além da atenção redobrada em aprendera língua inglesa. Na playlist (lista de canções) da jovem cantora estão artistas renomados do pop, como Ariana Grande e Olivia Rodrigo. Já no rock, uma de suas preferências musicais, a principal referência é Freddie Mercury, do Queen. Mas no seu canal há vídeos com interpretação de bandas como Metallica, Bon Jovi, Iron Maiden e Evanescence.

Feliz por ser incluída no Make Music, Ana espera aproveitar a oportunidade de cantar e acelerar a carreira artística. Ela e sua família traçam planos de inscrição em programas musicais como o The Voice, da TV Globo, e o Canta Comigo, da Record. Além, de participação em um festival de Rock, em 2022, no Paraná.

Para quem deseja conhecer melhor o trabalho da jovem artista são-caetanense, os vídeos e publicações estão disponíveis em suas redes sociais, tanto no Youtube quanto no Instagram.

FESTIVAL

O Make Music é o maior evento de engajamento musical do mundo. No dia 21 de junho, serão 5.000 eventos, que devem ocorrer simultaneamente em mais de 120 países e visam estimular as pessoas a cantar ou tocar um instrumento musical.

Nesse dia, pessoas do mundo todo e de todas as idades vão poder manifestar seu gosto pela música de alguma forma. Pode ser por aula na rede social, tocar uma canção na janela de uma casa ou mesmo no quintal. O Make Music é gratuito e todos podem participar.