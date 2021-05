Após testar positivo para a Covid-19, Rodrigo Sant'anna é internado

29/05/2021 | 13:11



Como você acompanhou, Rodrigo Sant''Anna foi um entre tantos famosos que acabou testando positivo para o novo coronavírus e estava fazendo todo o tratamento dentro de sua própria casa.

Segundo informações publicadas por Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o ator acabou tendo que ser internado porque como perdeu alguns familiares para o vírus, acabou tendo uma crise de ansiedade com o seu diagnóstico.

Ainda de acordo com a colunista, Rodrigo Sant''Anna está bem, não está necessitando da ajuda de aparelhos para respirar, apresenta uma boa recuperação e está também com ótima saturação no quarto.

Esperamos que a crise de ansiedade dele seja controlada e que ele melhore logo também do vírus!