Susana Vieira está desenvolvendo projeto de programa para a Globo

29/05/2021 | 13:10



Susana Vieira como apresentadora? Isso mesmo! De acordo com informações divulgadas pela colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a atriz está desenvolvendo um projeto de programa com Patrícia Cupello, diretora do Encontro com Fátima Bernardes e do documentário A Vida Depois do Tombo, que retrata a saída da Karol Conká do BBB21.

Segundo a coluna, a ideia da atração é que Susana, de 78 anos de idade, surja em situações inusitadas para a sua faixa etária. Após a finalização do projeto, elas entregarão a proposta para a direção da emissora - e aí é só torcer!

Essa não seria a primeira vez que a atriz trabalharia como apresentadora. Em 2016, Susana Vieira dividiu a bancada do Video Show com Otaviano Costa, mas por um período curto.