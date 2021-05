Manifestantes interditam principal via do centro do Rio em ato contra Bolsonaro

29/05/2021 | 12:45



Manifestantes se reúnem na manhã deste sábado (29) no centro do Rio, para um protesto contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. O ato, marcado para ter início às 10h, no Monumento Zumbi dos Palmares, na Avenida Presidente Vargas, principal via da região central do Rio, integra uma série de manifestações convocadas País afora contra o governo federal.

No Rio, a concentração de manifestantes levou à interdição parcial da Avenida Presidente Vargas, segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio. Agentes de trânsito, guardas municipais e policiais militares acompanham o protesto e orientam o trânsito na região.

Os manifestantes carregam bandeiras e cartazes pedindo o impeachment de Bolsonaro e culpando o presidente pelos mais de 450 mil mortos pela pandemia no Brasil. O protesto também exige vacinação em massa da população contra a covid-19 e a retomada do pagamento de auxílio emergencial de R$ 600.

Os manifestantes foram orientados nas convocações a usarem máscaras de proteção e manter distanciamento social durante o ato.