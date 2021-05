Prestes a dar à luz, Virginia mostra quarto de Maria Alice na casa dos sogros

29/05/2021 | 12:11



Virginia está na reta final da gestação e deixando todos ansiosos para a chegada de Maria Alice, sua primeira filha com Zé Felipe.

E na família, Maria Alice não terá só um quarto, mas dois! Um na casa dos papais e outro na casa dos avós, o cantor Leonardo e Poliana. No YouTube, a influenciadora mostrou detalhes do quartinho!

O luxo já começa pela cama da babá, que tem até almofadas e travesseiros bordados para combinar com o resto da decoração do quarto.Assim como a cama da babá, o berço também conta com almofadas e kit berço personalizados com o nome da pequena.

Em uma das paredes, o painel ripado em tom de rosa chá chama a atenção. E olha só esses detalhes da decoração! Até os espelhinhos são personalizados com o nome da Maria Alice.

A cômoda não poderia ficar de fora e conta até com os puxadores no formato de uma rosa. De outro ângulo, é possível observar a decoração das outras paredes e a mensagem: Sempre me reze, me guarde, me ilumine. Amém!

Berço de princesa? Temos! Tem até coroa! Pensado minimamente nos detalhes, nenhum móvel aparenta o vão com o chão e todos são cobertos com um tecido de renda.

Assim como o resto da decoração, a parede também tem detalhes com as iniciais da pequena - mas nós amamos mesmo esse balanço com o ursinho! Para praticidade, o cômodo conta com uma divisória de ambientes e ao lado, os sogros montaram um quarto para Virginia e Zé Felipe ficarem perto da filha! Apesar de mais simples, as cores da decoração também combinam com o quartinho de Maria Alice.