Operação da Polícia Militar na região prende três foragidos da Justiça

Do Diário do Grande ABC



29/05/2021 | 11:37



A PM (Polícia Militar) realizou nesta sexta-feira na região a Operação Grande ABC mais Seguro. A ação contou com 300 PMs, 122 viaturas (incluindo motocicletas), do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia ), Força Tática, bases comunitárias, entre outras, e foi coordenada pelo comandante do CPA/ M6 (Comando de Policiamento de Área Metropolitana 6 ), o coronel Hélio. O intuito da abordagem é garantir o direito de ir e vir do cidadão e impedir atos de “incivilidades e a perturbação do sossego, além da prevenção e combate aos crimes com ações que proporcionem a paz e proteção da sociedade”, segundo o coronel.

De acordo com a PM, Houve seis investidas simultâneas em comunidades “na tentativa de desarticular pontos de venda e guarda de drogas e tentar capturar condenados foragidos da justiça, além de coibir bailes funk na região”. Também foram realizados bloqueios e pontos de visibilidade com fiscalização de veículos e motos.

No total, a PM prendeu oito pessoas em flagrante e três homens procurados pela Justiça. Ainda houve a apreensão de seis veículos que haviam sido roubados (devolvidos aos seus respectivos proprietários), e outros 565 veículos, entre carros e motos, foram fiscalizados.

O coronel Hélio reforça o pedido de contribuição às ações das forças de segurança. “Ressaltamos que a população pode contribuir em muito com o trabalho da Polícia Militar, realizando denúncias, sem a necessidade de se identificar, podendo efetuar ligação via 190 da Policia Militar ou ainda pelo Disque Denúncia, 181.”